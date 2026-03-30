Hombre Localiza a Niño Extraviado en el Centro de Monterrey, Nuevo León

Un menor de edad que se había extraviado sobre el corredor Morelos, en el centro de Monterrey, Nuevo León, fue localizado por un hombre, quien pidió el apoyo de autoridades para encontrar a la familiar del pequeño. El hecho se registró durante la tarde del domingo 29 de marzo, cuando cientos de familias se encontraban de compras.

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El hecho ocurrió cuando en un descuido, una familia no se percató de que uno de sus hijos había salido de la tienda en donde se encontraban. El menor llegó hasta la calle Zaragoza, donde un hombre lo encontró caminando solo, por lo que procedió a preguntar que donde se encontraban sus papás y al no responder, pidió de inmediato ayuda a través de C4.

Hasta este lugar llegaron elementos de seguridad, quienes de inmediato tomaron los datos del hombre que realizó el reporte y pusieron bajo resguardo al menor extraviado. Minutos más tarde, otro grupo de oficiales atendió a una mujer que reportó haber perdido a su hijo, por lo que la trasladaron al lugar donde había sido llevado el niño.

Cámaras de C4 captan localización de menor extraviado

Luego de llevar a cabo los procesos necesarios, elementos de la Policía de Monterrey confirmaron que el menor localizado en las calles Morelos y Zaragoza se trataba del hijo de la señora que se encontraba en búsqueda del pequeño. Luego de regresar con su madre, oficiales le dieron varias recomendaciones a esta familia para que no vuelvan a pasar por este caso.

Los hechos quedaron registrados por cámaras del C4 de Monterrey. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que localizó al menor y realizó el reporte. Autoridades pidieron a los ciudadanos mantener a sus hijos a la vista al momento de salir de paseo en lugares donde hay mucha aglomeración de personas y así poder evitar que los menores terminen extraviados.

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