Horarios del Metro de Monterrey: ¿A Qué Hora Abren y Cierran Estaciones el 24 y 25 de Diciembre?

Metrorrey anunció cambios en los horarios del servicio del metro y transmetro para estos días de fiestas navideñas, tanto para el 24 como el 25 de diciembre de este 2025, en el Área Metropolitana de Monterrey. Toma en cuenta esta información para evitar contratiempos en tu trayecto.

Noticia relacionada: ¿Hasta que Hora Pasarán los Camiones el 24 de Diciembre en Nuevo León? Horario de Rutas Urbanas

El Metro de Monterrey opera generalmente en un horario de 05:00 de la mañana a las 12:00 de la mañana, es decir, hasta la media noche, de lunes a domingo; sin embargo, para este miércoles 24 de diciembre el servicio finalizará a las 23:00 horas. El jueves 25 de diciembre estarán trabajando a partir de las 07:00 de la mañana, el metro y transmetro.

¿Qué horarios tendrán los camiones en Nuevo León el 24 de diciembre?

Este 24 de diciembre, víspera de Navidad, también habrá cambios en los horarios de los camiones en Nuevo León. Algunas rutas urbanas ya informaron cuál será la última hora en estarán ofreciendo servicio durante la Nochebuena en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto del estado.

Hasta el momento, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León no ha informado hasta que hora operarán los camiones verdes, pero Grupo Enlace ya anunció los horarios de las últimas salidas que tendrán las ocho rutas urbanas de la empresa:

Ruta 92 - 08:00 p.m.

- 08:00 p.m. Ruta 611 La Arena - 07:00 p.m.

- 07:00 p.m. Ruta 611 San Andrés - 08:00 p.m.

- 08:00 p.m. Ruta 116 - 07:59 p.m.

- 07:59 p.m. Ruta 232 La Unidad San Marcos - 08:59 p.m.

- 08:59 p.m. Ruta 220 Pedregal - 08:59 p.m.

- 08:59 p.m. Ruta 220 Provileon - 07:59 p.m.

- 07:59 p.m. Ruta 220 Transferencia - 08:30 p.m.

Historias recomendadas:

SHH