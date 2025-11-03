Identifican a Mujer Hallada Sin Vida en Cumbres Mediterráneo; Tenía Impacto de Bala

Las investigaciones en torno a la mujer localizada sin vida la mañana de este lunes 3 de noviembre en la colonia Cumbres Mediterráneo, al poniente de Monterrey, continúan avanzando. De manera preliminar, la víctima fue identificada como Yaneli, una mujer de entre 35 y 40 años de edad, quien murió tras caer con su vehículo en un canal pluvial ubicado al pie del Cerro de las Mitras en Monterrey.

El hallazgo ocurrió en la zona de Hacienda de Peñuelas e Ibiza, donde la camioneta en la que viajaba terminó dentro de una zanja de desagüe. En un principio se manejó la versión de un accidente, sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias, las autoridades detectaron signos de violencia y una discusión previa entre la víctima y un hombre.

Videos muestran discusión y agresión de un hombre

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento en que Yaneli es agredida por un sujeto sobre la calle Ibiza, muy cerca del lugar donde posteriormente fue hallada sin vida. De acuerdo con información preliminar, el hombre señalado sería asesor financiero de una empresa bancaria, quien habría mantenido una relación personal o de negocios con la víctima.

Hasta el momento, esta persona no ha sido localizada, aunque ya se encuentra plenamente identificada por las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones realizan peritajes en la zona.

Vecinos del sector, considerado tranquilo, expresaron su sorpresa por el suceso y señalaron haber escuchado gritos previos al incidente. Las autoridades continúan con la búsqueda del presunto responsable para esclarecer los hechos y determinar la causa exacta de la muerte de Yaneli.

