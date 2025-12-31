Muere Una Persona Calcinada en Incendio en Colonia Villas Regina, en Pesquería, NL

Una persona perdió la vida tras registrarse un incendio en un domicilio ubicado en la colonia Villas Regina, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El siniestro ocurrió durante la madrugada y provocó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio estatales y municipales, quienes lograron controlar el fuego, aunque lamentablemente la víctima ya no contaba con signos vitales.

Video: Muere Persona en Incendio de su Casa en Colonia Villa Regina Pesquería

De acuerdo con los primeros informes, el incendio se registró poco después de las tres de la mañana de este 31 de diciembre en una casa localizada sobre la calle Villa Antonieta, marcada con el número 321. Vecinos del sector alertaron a las autoridades al percatarse de las llamas que salían del inmueble, lo que generó una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribó personal de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Pesquería y elementos de la policía municipal, quienes iniciaron las labores para sofocar el fuego y asegurar la zona.

Localizan a una persona sin vida dentro del domicilio

Una vez que el incendio fue controlado, los rescatistas realizaron una inspección en el interior de la casa. Fue en la parte superior del domicilio donde confirmaron el hallazgo de una persona sin vida, quien murió calcinada a consecuencia del incendio.

El cuerpo de la víctima fue localizado sobre un colchón, presuntamente en el área donde se encontraba descansando durante la madrugada. Al sitio arribaron peritos del Instituto de Criminalística, quienes comenzaron con las diligencias correspondientes para recabar indicios y determinar las causas exactas del siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad ni el género de la persona fallecida.

Sin embargo, vecinos del sector señalaron que presuntamente se trataría de una mujer de aproximadamente 40 años de edad. De manera preliminar, algunos testimonios indican que la víctima habría estado consumiendo bebidas embriagantes durante la noche, y se presume que una colilla de cigarro pudo haber sido el origen del incendio, aunque esta versión será confirmada o descartada por las autoridades periciales.

El domicilio quedó acordonado mientras continúan las investigaciones. Las autoridades informaron que será en las próximas horas cuando se den a conocer los datos oficiales sobre este lamentable hecho que cobró una vida en el municipio de Pesquería.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR