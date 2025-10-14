Integrantes de Super Junior Sorprenden Caminando por Calles del Centro de Monterrey

La banda de K-Pop surcoreana Super Junior sorprendió a sus fans mexicanos luego de que, a través de las redes sociales de algunos integrantes, compartieran fotografías caminando por calles del Centro de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Abelito Sorprende a Aldo de Nigris en Transmisión en Vivo en N+ Monterrey

Fue en las cuentas oficiales de Eunhyuk y Yesung donde se publicaron los momentos en los que ambos disfrutan paseando por sitios representativos de la ciudad, entre ellos el Barrio Antiguo y el Paseo Santa Lucía. En sus publicaciones también pudieron ser vistos visitando algunos locales de comida.

En las imágenes, los cantantes aparecen comiendo tacos de trompo y bistec, además de beber refrescos y café. Aunque no todos los integrantes fueron vistos, parte del equipo de la banda aprovechó para disfrutar su estancia en la Sultana del Norte.

Una fotografía de Eunhyuk caminando por la Macroplaza fue la que más llamó la atención y rápidamente comenzó a circular entre cuentas de fanáticos del K-Pop. Tras su publicación, sus seguidores han comenzado a recorrer los lugares mostrados en sus cuentas con la esperanza de encontrarse con alguno de los artistas y pedirles una foto o autógrafo.

Video: Super Junior Pasea por la CDMX

¿Por qué Super Junior está en Monterrey?

El grupo de K-pop Super Junior llegó a la Ciudad de Monterrey para presentar su gira internacional “Super Show 10”, con la que celebran más de 20 años de trayectoria. Se espera que durante este evento los integrantes compartan sus mayores éxitos con los fanáticos mexicanos que han seguido su carrera desde sus inicios.

Además de su presentación, se espera que durante su estancia en el país realicen actividades promocionales y graben contenido para sus redes sociales, esto luego de que en las publicaciones hechas por los artistas se pudieron observar algunas cámaras, por lo que los fans comentaron que posiblemente tengan videos sobre su visita en Monterrey, Nuevo León.

Historias recomendadas:

DAGM