Investigan a Mujer por Golpear a su Hija de Tres Años en Guadalupe, Nuevo León

La mañana de este martes 2 de diciembre salió a la luz un video donde se puede observar como una mujer golpea a su hija de 3 años de edad. El metraje llegó a la redacción de N+ Monterrey por parte de vecinos de la colonia Tierra Propia en Guadalupe, Nuevo León, lugar donde fue captado este momento.

En este video, se puede observar como la mujer sale de su domicilio y comienza a discutir con una persona que se encontraba sentada frente a su hogar. Luego de terminar la pelea regresa a su hogar mientras su hija camina frente a ella, momento en el que golpea a la menor en la nuca provocando que cayera sobre el suelo.

Luego de recibir el golpe, la menor estuvo a punto de impactar su rostro contra la defensa de una camioneta. Segundos después, la menor se levanta y sacude su ropa empolvada para ingresar a su casa detrás de su madre. Vecinos comentaron que esta no sería la primera agresión que sufre esta pequeña, por lo que piden a autoridades hacer algo al respecto.

Video: Denuncian a Mamá por Golpear a su Hija de 3 Años en Colonia Tierra Propia Mujer Enfrenta Proceso

Resguardan a menor en DIF Capullos tras ser agredida por su madre en Guadalupe

Tras viralizarse en redes sociales este video, captado por una cámara de seguridad, donde se observar la agresión a la menor en la colonia Tierra Propia, en Guadalupe, personal de AMAR a Nuevo León confirmó que ya atienden el caso de la pequeña; además, mencionaron que ya se encuentra bajo resguardo en el DIF Capullos.

Las autoridades también mencionaron que la mujer agresora ya se encuentra detenida para enfrentar un proceso legal tras agredir a su hija. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso y cual será el proceso que la menor tendrá. Hasta el momento se desconoce en donde se encuentra recluida la mujer y que delitos se le atribuirán.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM