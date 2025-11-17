Investigan Flamazo en Toma Clandestina de Combustible en Santa Catarina, Nuevo León

La tarde de este 17 de noviembre, comenzó una investigación en una toma clandestina de combustible luego de que ocurriera un flamazo. Fueron autoridades federales y personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) quienes llegaron a este punto ubicado en la carretera a Saltillo en Santa Catarina, Nuevo León.

El sitio donde ocurrió la llamarada se localiza cerca del entronque con el libramiento Noreste, un sector señalado por autoridades como de alta incidencia en la actividad de “huachicoleo”. Luego de que elementos de la Guardia Nacional y PEMEX se encontraran en el área realizando revisiones relacionadas con tomas irregulares, recibieron el reporte del flamazo.

Tras el reporte, acudieron Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de Santa Catarina, aunque al llegar fueron informados de que la brigada interna y el personal de seguridad de PEMEX ya habían controlado la situación. El dron de N+ Monterrey captó como aún continuaban las labores directamente en la tubería donde ocurrió el incidente, además de rastros del flamazo.

Autoridades federales realizan recorridos tras hallazgo de toma clandestina en Nuevo León

De acuerdo con lo que se observó en el área, aún permanecen elementos de la Guardia Nacional y personal técnico trabajando en la zona para asegurar por completo la instalación. Autoridades señalaron que este corredor paralelo a la carretera es constantemente utilizado para la colocación de tomas clandestinas para la extracción ilegal de combustible.

Las unidades de emergencia permanecen realizando recorridos y recopilando información para realizar el reporte correspondiente. Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas, o si había sujetos manipulando la tubería, por lo que se espera que se den más detalles sobre este caso.

