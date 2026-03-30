Joven Pintor Sufre Descarga Eléctrica de 13 Mil Voltios en Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre fue rescatado por autoridades luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de pintura en la parte alta de un edificio ubicado en la colonia Residencial Cuauhtémoc, en Santa Catarina, Nuevo León. Fue durante la tarde de este lunes 30 de marzo cuando las corporaciones de auxilio recibieron este reporte.

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Los hechos se registraron cuando un hombre, de aproximadamente 25 años de edad, se encontraba realizando labores de pintura en la parte alta de un edificio. El joven habría tocado accidentalmente el cableado eléctrico de un poste, lo que le generó una descarga eléctrica de al menos 13 mil voltios. Al percatarse, ciudadanos pidieron el apoyo de rescatistas para tratar de ayudar al sujeto.

A este sitio llegaron elementos de Protección Civil Jaguares, quienes comenzaron a realizar varias maniobras para tratar de poner a salvo al hombre. Minutos después a este lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el joven habría sufrido quemaduras en sus extremidades. Luego de ser rescatado, el sujeto fue trasladado de inmediato a una clínica médica para recibir atención de especialistas.

Cierran avenida Cuauhtémoc en Santa Catarina tras rescate de joven electrocutado

En este punto también hizo presencia una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes comenzaron con las labores necesarias para cortar el suministro eléctrico en este sitio y llevar a cabo los trabajos correspondientes. Se espera que sean las autoridades quienes determinen si los cables de este poste representan algún peligro para los ciudadanos.

Debido a los labores en este área, dos de los carriles de la avenida Cuauhtémoc fueron cerrados. Se espera que este sitio siga acordonado durante al menos una hora, tiempo en que se llevarán a cabo inspecciones y las labores necesarias en este lugar. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, por lo que será autoridades de salud quienes den más detalles sobre este hecho.

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Con información de Carlos Campos | N+

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