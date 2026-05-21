Localizan a Hombre Sin Vida al Interior de Casa en Montemorelos, Nuevo León

Autoridades de seguridad investigan la muerte de un hombre, quien fue localizado inconsciente al interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Bugambilias, en Montemorelos, Nuevo León. El hallazgo fue reportado la tarde de este jueves 21 de mayo, lo que provocó una intensa movilización de autoridades de seguridad y rescate.

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Fueron familiares del hombre quienes lo habrían localizado inconsciente al interior de su domicilio. De inmediato se pidió el apoyo de paramédicos para atender al sujeto, pero a la llegada de rescatistas de Protección Civil de Montemorelos, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato se pidió la presencia de autoridades de seguridad.

Minutos más tarde, hasta este punto hicieron presencia agentes de investigación, elementos de la Policía de Montemorelos y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes de inmediato iniciaron con los trabajos correspondientes para tratar de determinar la razón de este deceso.

Video: Investigan Muerte de Hombre en Montemorelos Nuevo León

Identifican a hombre localizado sin vida en Montemorelos

Elementos de seguridad lograron identificar al hombre fallecido como Rolando, de 30 años de edad. Se espera que sea durante las próximas horas cuando agentes de investigación revelen más detalles sobre este hecho y se de a conocer la razón por la que el sujeto perdió la vida.

La propiedad de la persona localizada quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad, generando incertidumbre entre vecinos de este sector ante la presencia de varias unidades de diversas corporaciones. Se espera que este despliegue continúe mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes.

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