Podrían Girar Orden de Aprehensión contra Empresario tras Presunto Fraude Inmobiliario en NL

El vicefiscal de Ministerios Públicos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, informó que el empresario José "N" no justificó su ausencia en la audiencia a la que debió acudir este miércoles 20 de mayo.

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La audiencia se realizó ante un juez en el Palacio de Justicia de Monterrey, por el caso que se sigue en contra de la empresa Proyecto 9 ante un presunto fraude inmobiliario por venta de departamentos.

El vicefiscal señaló que el monto total del presunto fraude ya alcanzó los 560 millones de pesos y que al menos 198 personas afectadas interpusieron denuncias contra José "N" y varios de los directivos de Proyecto 9. Ante la incomparecencia injustificada se podría girar una orden de aprehensión, de acuerdo a la fiscalía.

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Custodian hospital donde presuntamente internaron a José "N"

Elementos de la Policía Ministerial se movilizaron hasta un hospital de la ciudad de Monterrey, que permanece bajo custodia debido a que, presuntamente es en este lugar donde permanece internado el empresario José “N” tras faltar sin justificación a la audiencia que se realizó el miércoles 20 de mayo por un presunto fraude inmobiliario en Nuevo León.

La defensa reportó enfermo al empresario José “N”, contra quien podrían realizar una orden de aprehensión debido a ante la incomparecencia injustificada en la audiencia, de acuerdo con lo señalado por Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Ministerios Públicos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

Video: Custodian Agentes Ministeriales Hospital donde Presuntamente está Internado Empresario José "N"

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