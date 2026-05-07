Marcha por Nuestros Desaparecidos en Monterrey: ¿Cuándo y Dónde Será?

El colectivo Buscadora de Nuevo León, integrado por familiares de personas desaparecidas, convocó a la Marcha por Nuestros Desaparecidos. Aquí en N+ te decimos cuándo, a que hora y dónde será para que puedas asistir y acompañar a exigir justicia por las personas que siguen sin ser encontradas en la entidad.

Noticia relacionada: Los Nombres de 52 Mexicanos Desaparecidos Viajan a la Luna en Misión Artemis II, ¿Quiénes Son?

La Plaza de los Desaparecidos, ubicada en entre las calles Washington y Zaragoza, en el Centro de la ciudad de Monterrey, será el punto de encuentro para la Marcha por Nuestros Desaparecidos que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo, un día antes de la celebración del Día de las Madres.

La cita para marchar y exigir justicia por las personas víctimas de desaparición en el estado de Nuevo León es a las 02:30 de la tarde, de acuerdo con lo indicado por el colectivo Buscadoras de Nuevo León en sus redes sociales oficiales.

¿Cuál será el recorrido de la Marcha por Nuestros Desaparecidos?

Hasta el momento, el colectivo Buscadoras de Nuevo León no ha dado a conocer la ruta de la Marcha por Nuestros Desaparecidos, únicamente el punto de encuentro que será la Plaza de los Desaparecidos, en las calles Washington y Zaragoza, en el Centro de la ciudad de Monterrey.

Debido a la marcha, se espera que se realicen cierres viales en en los alrededores de la Plaza de los Desaparecidos desde las 02:30 de la tarde del sábado 9 de mayo y hasta que finalice el recorrido, por lo que, se exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas y salir con tiempo.

Historias recomendadas:

SHH