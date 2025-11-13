Motociclista Queda Grave Tras Impactarse Contra Pipa en Santa Catarina, Nuevo León

La mañana de este jueves 13 de noviembre, un joven motociclista resultó gravemente herido luego de impactarse contra una pipa sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Según testigos, el conductor de la motocicleta viajaba a exceso de velocidad e intentó rebasar la linea divisoria de carriles terminándose por impactar con la parte trasera de un tráiler que llevaba una pipa. Fueron automovilistas y choferes de transportes personales quienes al pasar por la zona del accidente, reportaron este percance a los elementos de seguridad.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil Jaguares, Tránsito y Policía de Santa Catarina quienes comenzaron con las labores correspondientes para evitar tráfico en este punto. Rescatistas localizaron al motociclista, inconsciente y con diversas fracturas, sobre la carpeta asfáltica.

Los elementos de rescate le brindaron al motociclista los primeros auxilios y tras estabilizar sus signos vitales, fue trasladado de inmediato hasta la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde permanecerá en observación por especialistas. El conductor fue identificado como Aldo Daniel, de 23 años de edad, el cual fue acompañado por su padre hasta el hospital.

Se registra segundo accidente de motociclista en avenida Luis Donaldo Colosio

Luego de este percance, y mientras elementos de tránsito liberaban la circulación, otro motociclista sufrió un accidente sobre la misma avenida Luis Donaldo Colosio en su circulación al poniente. De inmediato se le brindó el apoyo por los mismos elementos de movilidad al conductor lesionado.

En este percance, el motociclista se impacto contra un camión recolector de basura. El conductor terminó con golpes en la pantorrilla y en un tobillo, al recibir atención médica se determinó que no era necesario se trasladado a una clínica. En este punto los elementos de tránsito abanderaron la vía para evitar tráfico.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

