¿Qué Días No Habrá Clases en Escuelas de Nuevo León? Asuetos de Noviembre

De acuerdo con lo marcado en el Calendario Escolar del Ciclo 2025-2026, publicado por la Secretaría de Educación de Nuevo León, durante este mes de julio hay dos días de asueto, es decir, que los estudiantes de educación básica no tendrán clases. Aquí en N+ te contamos cuáles son.

El primero de estos días ya está cerca, se trata del lunes 17 de noviembre, fecha que se une al feriado oficial por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana que se celebra el 20 de noviembre, pero en esta ocasión el día de asueto se recorrió para los estudiantes de educación básica.

A la semana siguiente los alumnos podrán disfrutar de otro día sin clases, pues el viernes 28 de noviembre se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, reunión que se realiza de manera periódica el viernes de cada mes para que los docentes tomen decisiones pedagógicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

¿Cuán será el desfile de la Revolución Mexicana en Monterrey?

El lunes 17 de noviembre, que no hay clases para los estudiantes de educación básica, se realizará en desfile cívico-deportivo-militar por 115 aniversario de la Revolución Mexicana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El recorrido iniciará a las 11:00 horas en la Explanada de los Héroes, ubicada frente al Palacio de Gobierno, en el Centro de la ciudad, y finalizará en la Alameda Mariano Escobedo. Toma en cuenta que desde las 23:00 horas del domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo cierres viales en Monterrey para que los contingentes avancen de manera segura.

