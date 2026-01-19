Muere Conductor tras Chocar Contra Varios Árboles en el Libramiento Noroeste en Escobedo, NL

Durante la mañana de este lunes 19 de enero se reportó un accidente vial que dejó a un hombre sin vida. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 23 del Libramiento Noroeste en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Este hecho ocurrió cuando un hombre que conducía una camioneta habría perdido el control de la unidad, lo que provocó que terminara saliéndose del camino hacía una zona de maleza donde se impactó contra varios árboles. Aparentemente el exceso de velocidad sería la causante de este percance.

Luego de que automovilistas reportaran este accidente vial, elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al punto para realizar los trabajos correspondientes y auxiliar al conductor. Luego de realizarle una revisión al hombre se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió el apoyo de peritos del estados.

Accidente vial causa tráfico lento en el Libramiento Noroeste en Escobedo

Debido a la gravedad del accidente, elementos de seguridad e investigación tuvieron que cerrar uno de los carriles del Libramiento Noroeste en dirección al municipio de Apodaca, lo que generó tráfico por al menos 40 minutos. Al sitio también llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes comenzaron a recabar información del accidente para determinar cómo ocurrió.

Los agentes de seguridad mencionaron que también se investigará si este accidente habría sido provocado por otro automovilista. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este percance, el cual se suma a otros casos similares ocurridos en este mismo punto.

