Muere Hombre Atropellado Mientras Cambiaba una Llanta en Escobedo, Nuevo León

Un hombre perdió la vida de manera trágica luego de ser embestido por un automóvil mientras cambiaba una llanta sobre la Carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El accidente provocó intensa movilización de cuerpos de auxilio y complicaciones viales en la zona.

Los hechos ocurrieron sobre los carriles de baja velocidad en dirección de norte a sur, a la altura del Motel Nueva Castilla. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba realizando maniobras para reemplazar el neumático delantero izquierdo de su vehículo cuando fue impactado violentamente por un automóvil color rojo.

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Identifican víctima de accidente

La víctima fue identificada como Zeferino Cruz Cruz. Tras el fuerte golpe, el cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica en los carriles laterales, mientras que la llanta que intentaba cambiar terminó a varios metros del lugar.

Video: Muere Conductor Atropellado Mientras Cambiaba una Llanta en Escobedo

El percance generó intensa carga vehicular para automovilistas y transportistas que circulaban por esta importante arteria del área metropolitana.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo, Fuerza Civil y peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

El conductor presuntamente responsable fue retenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público especializado en asuntos viales para deslindar responsabilidades por el deceso.

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