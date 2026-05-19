Muere Hombre Tras Salvar a su Hijo de Canal en Montemorelos, Nuevo León

Un hombre perdió la vida luego de lanzarse a un canal de riego para rescatar a su hijo menor de edad que había caído accidentalmente a la corriente, en la comunidad Las Puentes, en el municipio de Montemorelos.

La tragedia ocurrió cuando Sergio Refugio Luna, de 52 años de edad, realizaba labores de limpieza junto a su hijo Sergio Luna, de 17 años, en las orillas de un canal de riego ubicado en dicha comunidad.

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De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente habría resbalado y caído al cauce, siendo arrastrado por la fuerza de la corriente. Al percatarse de lo ocurrido, el padre no dudó en lanzarse al agua para intentar ponerlo a salvo

Hombre muere tras salvar a su hijo

Tras varios momentos de angustia, el hombre logró rescatar a su hijo y llevarlo fuera del canal; sin embargo, debido al cansancio y a la fuerza del agua, ya no pudo salir nuevamente y terminó siendo arrastrado.

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Personas que presenciaron el dramático acontecimiento solicitaron apoyo de inmediato a las corporaciones de emergencia, provocando intensa movilización de cuerpos de rescate en la zona.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Montemorelos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes lograron sacar al hombre del canal, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La muerte de Sergio Refugio Luna causó conmoción entre habitantes del sector, quienes destacaron el acto heroico del padre al entregar su vida para salvar la de su hijo.

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