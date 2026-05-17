Muere Joven de 18 Años Ahogado en la Presa Cerro Prieto en Linares, Nuevo León

Un joven de 18 años perdió la vida la noche del sábado 16 de mayo luego de ingresar a nadar a la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, informó Protección Civil Nuevo León.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue reportado sobre el camino al ejido, en la carretera Linares–Cerro Prieto. Familiares del joven señalaron que el masculino se encontraba conviviendo en la zona cuando decidió entrar al agua y avanzó aproximadamente 18 metros hacia el interior de la presa. Minutos después desapareció de la superficie, por lo que solicitaron apoyo a las corporaciones de emergencia.

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Al sitio acudieron elementos de rescate de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil Linares, quienes realizaron maniobras de búsqueda en coordinación con distintas autoridades. Posteriormente, el cuerpo fue localizado y llevado hacia la orilla para que personal de la Cruz Roja realizara la valoración correspondiente.

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Joven ya no contaba con signos vitales

Paramédicos confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Juan José Cepeda Marín, de 18 años de edad.

En las labores también participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Servicios Periciales, SEMEFO y Policía Municipal, quienes efectuaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al ingresar a ríos, presas y cuerpos de agua, especialmente durante reuniones recreativas, para evitar accidentes que puedan terminar en tragedia.

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