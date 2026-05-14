Muere Taxista tras Sufrir Infarto en Avenida Madero en el Centro de Monterrrey, Nuevo León

Un taxista perdió la vida luego de sufrir un infarto cuando circulaba sobre la avenida Madero, en su cruce con Pino Suarez, en el centro de Monterrey. Los hechos se registraron durante la tarde de este 14 de mayo, generando un intenso despliegue de autoridades.

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Fueron dos jóvenes estudiantes de medicina quienes se percataron que el taxista se encontraba inconsciente al interior de la unidad, por lo que decidieron detener su vehículo para auxiliarlo. Al realizarle varias maniobras de reanimación, se percataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato llamaron a las autoridades pertinentes.

A este punto arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes de inmediato trataron de reanimar al taxista, pero minutos después confirmaron su deceso. El sitio de inmediato fue asegurado y resguardado para llevar a cabo los trabajos de investigación correspondientes.

Cierran carriles de avenida Madero tras muerte de taxista

Hasta el momento el taxista fallecido no ha sido identificado, pero autoridades informaron que sería una personas de la tercera edad. El sujeto vestían un pantalón de mezclilla y una camisa de vestir. Se espera que a este lugar llegue una grúa para retirar esta unidad y poder liberar la circulación.

Debido a los trabajos de investigación que se llevaron a cabo en esta área, la avenida Madero presentó tráfico lento durante unos minutos. Elementos de la Policía de Monterrey acordonaron al menos dos carriles, por lo que pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar el congestionamiento vial.

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Con información de Carlos Campos | N+

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