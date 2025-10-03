Mujer es Sentenciada a 75 Años de Prisión por Feminicidio de Niña en Montemorelos, NL

La mañana de este viernes 3 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) informó que una mujer identificada como Deissy Yadira “N” fue sentenciada a 75 años de prisión tras ser declarada culpable por los delitos de feminicidio, hecho ocurrido en mayo del 2022 en una vivienda ubicada en Montemorelos, Nuevo León.

De acuerdo con las investigaciones, la acusada atacó con un cuchillo a dos niñas con las que mantenía una relación de confianza. En el ataque, una de las víctimas de tan solo un año de edad perdió la vida a causa de las heridas provocadas, mientras que la otra menor, de cuatro años, logró sobrevivir luego de recibir atención médica pese a que las lesiones que recibió era de gravedad.

Un juez resolvió dictar una sentencia condenatoria en contra de Deissy Yadira “N”, señalando que existían elementos suficientes para acreditar que actuó de manera directa y con violencia de género. Como parte de la pena, la acusada deberá permanecer recluida en un Centro de Reinserción Social Femenil del Estado.

Deissy "N" recibirá atención psiquiátrica tras detención por feminicidio

La autoridad estatal señaló que además de cumplir la pena en prisión, la acusada deberá recibir terapia permanente en el área psiquiátrica del centro de reclusión, medida que forma parte de la sentencia impuesta. El juez ordenó el pago por reparación del daño a los familiares, incluyendo indemnización por la muerte de la víctima, gastos funerarios y atención médica de la menor sobreviviente.

A pesar de que este caso sucedió hace 3 años, familiares de las víctimas expresaron sentirse agradecidas tras las medidas tomadas contra la mujer detenida a pesar de que esta sentencia no reparará los daños cometidos contra las menores. Se espera que la niña sobreviviente a este ataque también reciba apoyo psicológico.

DAGM