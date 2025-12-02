Persecución Provoca Movilización en el Centro de Monterrey; Aseguran Motocicleta

La noche de este martes 2 de diciembre se registró una persecución que terminó con la detención de un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo por las principales avenidas del centro de Monterrey, Nuevo León.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia cuando detectaron la motocicleta sospechosa circulando sobre la avenida Benito Juárez. Al verificar en el sistema, confirmaron que el vehículo ligero contaba con reporte de robo vigente, por lo que de inmediato iniciaron el seguimiento.

El conductor, un hombre de aproximadamente 40 años, intentó escapar al notar la presencia de los elementos, lo que desató una persecución que termino en el cruce de la avenida Juárez con la calle Arteaga. En ese punto, los oficiales lograron cerrarle el paso y proceder a su detención sin que se registraran personas lesionadas.

Resguardan motocicleta presuntamente robada en el centro de Monterrey

La motocicleta quedó resguardada sobre la banqueta, donde permanecían dos unidades y varios elementos de la Policía de Monterrey resguardando el área en espera de que avancen las investigaciones correspondientes. Los oficiales confirmaron que el vehículo será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con los procedimientos de recuperación.

El despliegue policial llamó la atención de los ciudadanos y automovilistas que circulaban por el centro de Monterrey, quienes observaron el operativo mientras los elementos aseguraban tanto al sospechoso como la motocicleta robada. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que puedan determinar su situación legal.

Se espera que durante las próximas horas acuda a las instalaciones del Ministerio Público el dueño de la motocicleta para identificar si el vehículo asegurado es de su pertenencia y así poder comenzar con el procedimiento de recuperación.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM