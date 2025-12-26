Piden Justicia por Don Roberto, Hombre Asesinado en Estacionamiento en el Centro de Monterrey

La familia Rodríguez pide justicia por el asesinato de Roberto Rodríguez Ramírez de 65 años de edad, quien fue apuñalado con un arma blanca la madrugada del pasado miércoles 24 de diciembre, la víspera de Navidad, en un estacionamiento del Centro de Monterrey, Nuevo León.

Lo que pedimos es eso, que hagan justicia para que pague por lo que le hizo a mi papá y lo que pudo haberle hecho a otras personas

De acuerdo con Adrián Rodríguez, hijo de Don Roberto, a su padre presuntamente lo intentaron asaltar cerca de unos locales comerciales ubicados en el cruce de las calles Reforma y Amado Nervo, pues acababa de cobrar su aguinaldo. Pese a que los cuerpos de rescate se movilizaron hasta el sitio, su padre murió debido a las heridas causadas por el objeto punzocortante.

El jueves 25 de diciembre, en Navidad, realizaron la velación de la víctima en unas capillas del municipio de San Nicolás de los Garza, donde exigieron que las autoridades actúen para que el caso no quede impune y el responsable del homicidio de Don Roberto sea castigado conforme a la ley.

Detienen a presunto responsable del homicidio de Don Roberto en Monterrey

El presunto responsable del homicidio de Roberto Rodríguez Ramírez ya fue detenido. El atacante fue identificado como José Armando “N” de 41 años, originario del estado de Veracruz, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna droga cuando presuntamente apuñaló con un arma blanca la víctima.

Luego de su detención, José Armando "N" fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y es investigado por el delito de homicidio. Se espera que en las próximas horas den a conocer cuál será el proceso legal que enfrentará en presunto asesino de Don Roberto.

Con información de Adriana Garcino | N+

