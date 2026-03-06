Reportan Tormentas Eléctricas y Lluvias en General Zaragoza, Nuevo León

La noche de este viernes 6 de marzo, elementos de Protección Civil de Nuevo León reportaron la presencia de tormentas eléctricas acompañadas de lluvia moderada en el municipio de General Zaragoza.

De acuerdo con la corporación, las condiciones climáticas se mantienen activas en la zona, por lo que autoridades locales se mantienen atentas ante cualquier situación que pudiera presentarse derivada de las precipitaciones. Los rescatistas pidieron a los ciudadanos reportar cualquier hecho que ponga en peligro a los habitantes de este sector.

Ante estas condiciones, Protección Civil de Nuevo León recomendó a los automovilistas moderar la velocidad, encender las luces principales del vehículo y conducir con precaución para evitar accidentes en las vialidades. También pidieron a los ciudadanos resguardarse en sus hogares durante las lluvias registradas.

Ingresará Frente Frío 39 a Nuevo León

El frente frío número 39 se aproxima al norte de México y se espera que llegue a Nuevo León durante la madrugada del domingo 8 de marzo, provocando un cambio en las condiciones del tiempo. Este sistema interactuará con un canal de baja presión y una línea seca en la región, lo que incrementará notablemente la probabilidad de lluvias en Monterrey y su área metropolitana, especialmente durante la tarde del domingo.

Además de las precipitaciones, el ingreso de este frente frío provocará un descenso y estabilidad en las temperaturas, que se mantendrán entre los 22 y 23 grados. Las lluvias podrían extenderse hasta la mañana del lunes 9 de marzo y posteriormente disminuirán, mientras que a partir del miércoles regresarían las condiciones soleadas, aunque se prevé la llegada de un nuevo sistema frontal hacia finales de la próxima semana.

