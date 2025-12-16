Restablecen Servicio de Electricidad en el Centro de Monterrey Tras Apagón Masivo

La noche de este martes 16 de diciembre quedó restablecido al 100% el suministro de energía eléctrica en el centro de Monterrey, luego del apagón masivo que afectó a comercios, vialidades y peatones durante varias horas.

El servicio fue restablecido en su totalidad a los usuarios que resultaron afectados por el corte registrado en esta zona del primer cuadro de la ciudad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) agradeció la comprensión de la ciudadanía, luego de las afectaciones generadas en plena temporada decembrina y en horario de alta afluencia.

El apagón se registró durante la tarde sobre la avenida Madero y calles aledañas, lo que provocó que semáforos y luminarias quedaran fuera de operación. Esta situación generó tráfico lento y momentos de riesgo para ciudadanos, por lo que elementos de Tránsito y Policía de Monterrey acudieron al sitio para apoyar con la movilidad y el cruce seguro de personas.

Negocios son afectados durante apagón en el centro de Monterrey

Además de la avenida Madero, también se reportaron afectaciones en vialidades como Colegio Civil, Benito Juárez, Emilio Carranza y Cuauhtémoc, donde algunos negocios optaron por cerrar de manera temporal ante la falta de energía eléctrica. Locatarios señalaron que el corte representó pérdidas económicas, ya que coincidió con una de las horas de mayor actividad por compras navideñas.

La Comisión Federal de Electricidad detalló que el incidente se originó alrededor de las cinco de la tarde, cuando se detectaron fallas en el suministro eléctrico en el centro de Monterrey. Desde ese momento, cuadrillas especializadas realizaron trabajos de revisión y reparación para restablecer el servicio.

Con el restablecimiento de la energía, las actividades comerciales y la circulación vial comenzaron a retomarse de manera habitual en el Centro de Monterrey, mientras autoridades mantienen presencia preventiva en la zona.

