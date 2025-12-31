Se Registra Fuerte Incendio de Tarimas en Monterrey

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este miércoles 31 de diciembre por un fuerte incendio en una bodega ubicada sobre la avenida Lincoln, al poniente del municipio de Monterrey. El siniestro inició alrededor de las 15:00 horas en un inmueble donde se almacenaban tarimas de madera y cartón, lo que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, aunque el fuego logró ser controlado dentro de la bodega, las llamas se extendieron hacia un terreno baldío contiguo, situación que complicó las labores debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona. El incendio ocurrió entre las avenidas Cumbres del Sol y Castellana, punto donde se concentraron diversas corporaciones de auxilio.

En el lugar trabajan elementos de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Protección Civil del Estado y Policía municipal, quienes realizan labores de enfriamiento y contención para evitar que el fuego se propague a áreas cercanas. Hasta las 16:00 horas, autoridades reportaban un avance del 50 por ciento en el control total del incendio.

Habría tarimas y cartón

El director de Protección Civil de Monterrey, Daniel Betancourt, informó que el material que se estaba quemando era principalmente cartón y tarimas, y que el objetivo principal era evitar que las llamas se extendieran a zonas aledañas, las cuales en su mayoría son áreas de pastizal. También se confirmó que no se reportan personas lesionadas ni casos de intoxicación por humo.

Debido a la emergencia, se generó una intensa carga vehicular sobre la avenida Lincoln, principalmente en los carriles con dirección al poniente, donde la circulación se mantiene a vuelta de rueda. Además, un helicóptero realizó sobrevuelos para evaluar la magnitud del incendio.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó el siniestro. Autoridades señalaron que el inmueble presuntamente se encontraba clausurado, por lo que se realizará un peritaje para determinar las condiciones en las que operaba y el origen del fuego.

