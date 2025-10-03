Se Salvan Dos Personas en Incendio de Construcción Abandonada en Monterrey

La mañana de este viernes 3 de octubre se registró una fuerte movilización de cuerpos de auxilio luego de que se reportó el incendio de un terreno usado por migrantes en el cruce de las calles Pedro Celestino Negrete y Juan Álvarez de la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Bomberos de Monterrey acudieron al lugar con el equipo necesario para controlar el fuego que afectaba principalmente el interior del terreno, en donde se acumulaban toneladas de desechos, entre ellos llantas y plástico, que provocaron que el fuego se extendiera rápidamente, generando una gran columna de humo negro que se alcanzó a ver a kilómetros de distancia.

Vecinos de la colonia Industrial aseguraron que ese lugar es usado por migrantes, que incluso han construido pequeñas viviendas a base de cartón, madera y plásticos. Dos de ellos lograron salir a salvo de la construcción abandonada cuando ya había comenzado a originarse el incendio.

Investigan origen del incendio en terreno de la colonia Industrial, en Monterrey

Luego de que los bomberos y elementos de Protección Civil de Nuevo León lograron controlar y sofocar el fuego en la construcción abandonada de las calles Pedro Celestino Negrete y Juan Álvarez, en la colonia Industrial, las autoridades comenzaron con las indagatorias correspondientes para identificar la causa del incendio.

Los mismos vecinos indicaron que el fuego fue presuntamente provocado por un hombre al que apodan "El Chaparro", quien se habría retirado antes de la llegada de los cuerpos de auxilio; sin embargo, las investigaciones continúan y serán las autoridades quienes determinen cómo ocurrió este siniestro que no dejó víctimas mortales.

Con información de Luis Beza | N+

