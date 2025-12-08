Continúa Cierre Vial tras Choque Múltiple en Carretera Saltillo-Monterrey

Continúa cerrada la carretera Saltillo-Monterrey, con dirección al estado de Coahuila, cerca del kilómetro 054+000 al 082+500, de acuerdo con lo informado por las autoridades de Guardia Nacional, la mañana de este lunes 8 de diciembre.

El cierre de la circulación en esta importante vía de comunicación entre el estado de Coahuila y Nuevo León aún sigue causando afectaciones en el tráfico y provocando filas kilométricas de vehículos, debido a la conclusión de maniobras tras el accidente múltiple que se registró desde la tarde del domingo 7 de diciembre. Se espera que la carretera Saltillo-Monterrey sea reabierta en las próximas horas.

Fue alrededor de las 18:03 horas del domingo 7 de diciembre, cuando se reportó el choque múltiple donde estuvieron involucrados tres tractocamiones, uno de ellos se incendió, dos vehículos particulares y un carro tanque con daños parciales en la autopista Saltillo-Monterrey, en el municipio de García, Nuevo León.

El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el sitio, donde fueron atendidas tres personas que resultaron lesionadas, identificadas como Andrés Taxilaga Valdez de 42 años, Benjamín Chávez de 41 años y María Elena Armendáriz de 39 años de edad; esta última víctima fue trasladada al Hospital 21 del IMSS, debido a las quemaduras de segundo grado que presentaba en ambos brazos.

