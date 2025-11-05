Lanzan Tarjeta Joven en Apodaca: ¿Para que Sirve y Cómo Puedo Solicitarla?

El municipio de Apodaca, Nuevo León, lanzó la Tarjeta Joven para todos los residentes jóvenes de esta zona y con la cual podrán recibir diferentes beneficios que esperan sea de utilidad para distintas actividades.

Noticia relacionada: Lanzan Nuevo Apoyo Económico para Mujeres en Nuevo León: ¿Cuánto Dan y Cómo Puedo Registrarme?

Esta tarjeta podrá ser solicitada por jóvenes residente de Apodaca y que tengan entre 13 a 29 años de edad, los cuales al adquirir este apoyo podrán recibir becas porcentuales en diversas instituciones, descuento en trámites de licencia, acceso a parques y gimnasios municipales, eventos y descuentos en muchos negocios locales participantes.

Las autoridades municipales también mencionaron que si cuentas con una tarjeta similar de la administración pasada ya no serán válidas y tendrás que solicitar la Tarjeta Joven para poder acceder a los beneficios que se ofrecen.

¿Cómo puedo registrarme y cuáles son los requisitos de la Tarjeta Joven?

Para poder solicitar la Tarjeta Joven podrás realizarlo a través de la página https://sites.google.com/view/tarjetajovenapodaca, donde se te pedirá llenar un formulario y algunos documentos los cuales te diremos a continuación:

CURP

Identificación oficial (en caso de ser menor ingresar la de padre/madre o tutor)

Nombre Completo

Edad

Domicilio

Contacto de WhatsApp

Horario de localización

Una vez que se realice el registro deberás esperar alguna respuesta por parte de las autoridades municipales, los cuales mencionaron a partir del mes de febrero de 2026 comenzará la entrega de estas tarjetas.

¿Puedo registrarme de manera presencial a la Tarjeta Joven?

El registro para la Tarjeta Joven también podrá realizarse de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de la Juventud, ubicadas en la colonia Moderno Apodaca sobre la calle Ignacio Aldama. El horario de atención será de 9:00 am hasta las 4:30 pm.

Historias recomendadas:

DAGM