Atacan a Balazos a Hombre Av. Juárez y 5 Mayo en Centro de Monterrey, Nuevo León

Un hombre fue baleado en el centro de Monterrey, específicamente en el cruce de la Avenida Juárez y 5 de Mayo, frente a un negocio de calzado artesanal. El ataque ocurrió por la tarde y rápidamente se movilizaron diversas autoridades para atender la emergencia. El hombre, tiene entre 25 y 30 años, sufrió un disparo en una de sus piernas.

Afortunadamente, fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Monterrey para recibir atención médica más especializada.

Video: Balean a Hombre en Av. Juárez y 5 Mayo en Centro de Monterrey

Hombres armados atacaron en varios ocasiones al hombre quienes llegaron al lugar y abrieron fuego contra la víctima, dejándola tendida en la banqueta. Tras el ataque, el área fue acordonada por elementos de la policía de Monterrey, quienes se encargaron de resguardar la escena mientras iniciaban las investigaciones pertinentes.

Además de la policía de Monterrey, se encontraban en el lugar elementos de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León, quienes colaboraron en la seguridad del área. Los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León también se presentaron para realizar las indagatorias y esclarecer los motivos del ataque.

Noticias relacionadas: Ejecutan a Hombre en la Puerta de su Casa en Santa Catarina, Nuevo León

Continúan las investigaciones tras tiroteo en Avenida Juárez en Centro de Monterrey

Aún no se ha dado a conocer una posible línea de investigación sobre las razones detrás del ataque armado. El ataque causó un gran caos vial en la zona, ya que la avenida Juárez, que es una de las principales arterias de la ciudad, quedó bloqueada en ambos sentidos.

Los vehículos se vieron detenidos por el acordonamiento de la escena del crimen, lo que provocó largas filas de los conductores que intentaban avanzar. En este momento, las autoridades continúan trabajando en el lugar y se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el estado de salud de la víctima y sobre los avances en la investigación.

Historias recomendamos:

Con información de Alex Rodriguez / Noticias N+