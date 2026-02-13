Vuelca Camioneta Sobre Camellón de la Carretera Nacional en Santiago, Nuevo León; Hay Dos Herido

La voladura de una camioneta generó una intensa movilización de autoridades sobre la Carretera Nacional a la altura de la colonia El Ranchito en Santiago, Nuevo León. El percance se registró durante la tarde de este viernes 13 de febrero.

En este accidente vehicular participó una camioneta de color blanco la cual volcó encima de un camellón provocando diversos daños varias luminarias cercanas. Al notar lo ocurrido, varios testigos pidieron de inmediato el apoyo de elementos de rescate debido que al interior del vehículo se encontraban dos personas atrapadas.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección de Nuevo León y Santiago, quienes comenzaron con las labores necesarias para rescatar a los heridos. Luego de liberar a las dos personas lesionadas, paramédicos los trasladaron de inmediato a un hospital cercano para ser valorados. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los heridos.

Continúan accidentes viales en la Carretera Nacional

En el sitio del accidente permanecieron elementos de rescate y personal de una grúa para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Debido a las maniobras aplicadas en el vehículo, elementos de movilidad cerraron el carril lateral de ambos sentidos de la Carretera Nacional, por lo que pidieron a automovilistas manejar con precaución para evitar más percances.

Un caso similar ocurrió la tarde de este jueves 12 de febrero, cuando un camión bombeador de concreto volcó encima de una camioneta cuando circulaban por la Carretera Nacional a la altura conocida como El Uro. La unidad quedó sobre todos los carriles de esta vialidad en dirección al sur, lo generó horas de tráfico lento en este punto. En el sito se reportaron al menos tres lesionados, los cuales no necesitaron ser trasladados.

