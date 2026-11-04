Hay Cierre en Paseo de la Reforma Hoy: Alternativa Vial a Bloqueo en CDMX

La circulación vehicular en Paseo de la Reforma presenta complicaciones este miércoles, debido a un bloqueo realizado por trabajadores del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), quienes exigen el nombramiento de un director y la designación de una representación institucional.

La manifestación se encuentra a un costado del Senado de la República, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 135, Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, 06030, donde los inconformes mantienen cerrados ambos sentidos de esta avenida.

Los trabajadores señalaron que llevan aproximadamente seis años sin contar con una representación, por lo que decidieron manifestarse para solicitar una respuesta a sus demandas.

Las alternativas viales que puedes considerar para evitar el bloqueo a la altura del Senado de la República son:

Avenida Chapultepec.

Avenida Hidalgo.

El cierre de Paseo de la Reforma ha generado afectaciones para los automovilistas que circulan por la zona, tanto para quienes buscan cruzar hacia Insurgentes como para aquellos que se dirigen al Centro de la Ciudad de México o a las inmediaciones del Eje Central Lázaro Cárdenas.

La protesta también ocasionó afectaciones en el servicio de la Línea 7 del Metrobús, por lo que las unidades no pueden circular con normalidad por el tramo afectado.

Ante esta situación, los usuarios deben caminar varias cuadras para encontrar alternativas de transporte y continuar sus recorridos hacia Campo Marte, Insurgentes o el Centro Histórico.

FBPT