Movilidad

Hay Cierre en Paseo de la Reforma Hoy: Alternativa Vial a Bloqueo en CDMX

Trabajadores del Inapam mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos de la avenida

Bloqueo en ReformaBloqueo en Paseo de la Reforma este 4 de noviembre de 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+