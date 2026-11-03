Placas Castigadas: ¿Hay Doble Hoy No Circula 4 de Noviembre 2026 en CDMX y Edomex?

La mala calidad del aire es una constante en el Valle de México y esto representa un riesgo para que se decrete una nueva Contingencia Ambiental. Por ello, acá en N+ te decimos si se activó el Doble Hoy No Circula 4 de noviembre 2026 y la lista de placas con restricción vehicular en CDMX y Edomex este miércoles.

Los automovilistas deben informarse sobre la aplicación del programa de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), y en una nota previa te explicamos cómo aplicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el Hoy No Circula este martes.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, terminaciones de placas, hologramas y engomados de lo habitual y de transitar en un día que no está permitido se castiga con una costosa multa y hasta corralón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CAMe Explica: ¿Qué Provocó la Contingencia por Ozono en el Valle de México?

¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula 4 de noviembre?

En el último informe, el Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala en las estaciones de monitoreo de la Merced, UAM Iztapalapa, Santiago Acahualtepec y Cuautitlán, debido a la presencia de partículas PM10 y PM2.5-

De esta manera, el riesgo es alto para la población, por lo que podría activarse una nueva contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula miércoles 4 de noviembre 2026.

Sin embargo, se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen en caso de que las condiciones climáticas ayuden a dispersar los contaminantes o si empeoran los niveles de contaminación.

Doble No Circula miércoles: ¿Cómo aplica?

Si los niveles de contaminación se incrementan en las próximas horas y CAMe decide activar la Fase 1 de contingencia ambiental. Así se aplicaría la restricción mañana en busca de reducir la emisión de contaminantes y proteger a la población:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Carros con placas foráneas.

Carros con permisos provisionales.

Lista de placas que no circulan mañana 4 de noviembre

Debido a que hasta el momento no hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, el programa Hoy No Circula miércoles funcionará con normalidad, por lo que solo afectará a los carros que cuentan con Holograma 1 y 2, engomado ROJO y la siguiente terminación de placas:

Último dígito número 3

Último dígito número 4

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula 4 de noviembre son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

Recuerda que el programa de CAMe y Sedema se aplica en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

La multa por no acatar las reglas del programa es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones de CAMe y Sedema.

PPP