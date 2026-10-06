Movilidad

Manifestación Hoy de Motociclistas por App en CDMX: ¿Dónde Hay Bloqueo y a Qué Hora Inicia?

El contingente se concentrará en una vialidad principal de la capital desde la mañana de este martes

Bloqueo de motociclistas en ReformaMotociclistas en Paseo de la Reforma tras un bloqueo el 18 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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