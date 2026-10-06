Manifestación Hoy de Motociclistas por App en CDMX: ¿Dónde Hay Bloqueo y a Qué Hora Inicia?

Motociclistas se concentrarán este martes en la zona del Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc, como parte de una protesta relacionada con la regulación de los viajes mediante aplicaciones digitales.

El grupo expresará su rechazo a la modificación del artículo 59 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, debido a que la propuesta contempla prohibir de manera expresa el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales.

¿A qué hora es la concentración de motociclistas?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la movilización fue convocada por el Consejo Nacional de Motociclistas, A.C., y está prevista a partir de las 10:00 horas en el cruce de Paseo de la Reforma y Florencia, en la colonia Juárez.

Las autoridades no descartan que los motociclistas se desplacen posteriormente en caravana hacia la sede del Congreso de la Ciudad de México, donde tienen programada una mesa de trabajo con diputados locales.

En ese encuentro se prevé que los manifestantes expongan sus principales demandas y planteamientos sobre la regulación de los servicios de transporte en motocicleta solicitados mediante aplicaciones

FBPT