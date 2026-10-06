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Corralones del Edomex Bajo la Lupa por Cobros de Hasta 22 Mil Pesos

Más de mil 200 quejas contra corralones del Edomex están relacionadas con presuntos cobros abusivos y robo de autopartes.

Denuncian cobros excesivos en corralones del Edomex.Denuncian cobros excesivos en corralones del Edomex. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Corralones del Edomex: Cobros de Hasta 22 Mil Pesos | N+