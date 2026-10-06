Corralones del Edomex Bajo la Lupa por Cobros de Hasta 22 Mil Pesos

Los corralones del Estado de México están nuevamente bajo la lupa por denuncias de presuntos cobros excesivos. N+FORO documentó dos casos de automovilistas que aseguran que les exigieron más de 21 mil pesos para recuperar sus vehículos. Uno de los afectados denuncia que su camión fue llevado a un depósito vehicular en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y afirma que la cantidad solicitada para liberarlo supera ampliamente lo que, según sus cálculos, correspondería con base en el tarifario oficial.

Las denuncias vuelven a poner atención sobre la operación de los depósitos vehiculares y de las empresas concesionarias encargadas de servicios como arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de automóviles en territorio mexiquense. En el último año se han reportado más de 1,200 quejas contra este tipo de establecimientos, de acuerdo con la información recopilada para esta nota.

Le piden más de 22 mil pesos para recuperar su camión en Cuautitlán Izcalli

Jorge Antonio relató que su camión, utilizado como herramienta de trabajo, fue trasladado a un depósito vehicular de Cuautitlán Izcalli, presuntamente porque se encontraba mal estacionado. Dos días después acudió para realizar los trámites de liberación, pero aseguró que en el establecimiento le informaron que debía pagar 22 mil 133 pesos por conceptos relacionados con el arrastre y la permanencia de la unidad.

El automovilista sostiene que la cantidad resulta considerablemente superior a la que él calcula con base en el Tarifario de Grúas de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Según su estimación, el monto correspondiente debería rondar los 5 mil 500 pesos.

Jorge Antonio explicó así la diferencia entre lo que asegura que le pretenden cobrar y lo que considera que debería pagar:

“El costo que me quieren dar en el corralón para poder sacarlo es de 22 mil 133 pesos, costo que me hacen escribirlo a mí con puño y letra, ni siquiera ellos lo ponen. El costo es un robo. Conforme al Tarifario de Grúas de la Secretaría de Movilidad, yo debería estar pagando solamente 5 mil 500 pesos”.

¿Cuánto deben cobrar las grúas y corralones en el Estado de México?

El Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México publicó en agosto de 2022 el acuerdo mediante el cual se actualizaron y fijaron las tarifas máximas para los servicios de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos.

El tabulador contempla diferentes montos dependiendo de las características y capacidad de las grúas. Para una grúa tipo A, con capacidad de hasta 3 mil 500 kilogramos, establece un banderazo de 798.02 pesos y un cobro de 28.41 pesos por cada kilómetro adicional. También considera tarifas específicas para maniobras de salvamento, servicios de abanderamiento por hora y tiempos de espera.

Estos conceptos son relevantes porque el costo final de recuperar un vehículo puede variar dependiendo de las maniobras realizadas, la distancia recorrida por la grúa y el tiempo que la unidad permanezca dentro del depósito.

Más de 1,200 quejas contra corralones del Edomex

En el último año se han reportado más de 1,200 quejas contra depósitos vehiculares o corralones del Estado de México. De acuerdo con los datos recopilados para esta nota, 8 de cada 10 señalamientos están relacionados con presuntos cobros abusivos y robo de autopartes.

Los afectados aseguran que, pese a presentar inconformidades ante las autoridades, enfrentan dificultades para obtener una solución. Jorge Antonio señaló que acudió directamente a la Secretaría de Movilidad para presentar una queja por su caso.

El automovilista afirmó que hasta ahora no ha obtenido la respuesta que esperaba:

“Yo fui a la Secretaría de Movilidad a presentar una queja, directamente, pero me dicen que la licenciada encargada del asunto está de vacaciones. Lo que opino, te soy honesto, es que sigue siendo un robo”.

Motociclista denuncia cobro de más de 21 mil pesos para liberar su unidad

Otro de los casos documentados es el de Arturo, quien acudió a recuperar una motocicleta cuyo valor, según su propio testimonio, ronda los 40 mil pesos.

En el depósito identificado como “Grúas Chavarría”, asegura que inicialmente le solicitaron un pago de 21 mil 436 pesos para liberar la motocicleta. El afectado considera que la cantidad rebasa ampliamente lo permitido por el tabulador aprobado por la Secretaría de Movilidad.

Arturo señaló además que el monto que le estaban solicitando representaba más de la mitad del valor aproximado de su motocicleta y aseguró que ya presentó una queja ante la dependencia estatal.

El motociclista expresó su inconformidad de la siguiente manera:

“Me quieren cobrar más de la mitad de lo que cuesta mi moto, 22 mil 400 pesos. Yo puse una queja en la Secretaría de Movilidad y no pasa nada. Los corralones en el Estado de México siguen y seguirán siendo una bola de rateros”.

Más de 80 depósitos vehiculares operan con irregularidades, según Movilidad

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, en el Estado de México operan más de 80 depósitos vehiculares en los que se han identificado diversas irregularidades, entre ellas presuntos cobros fuera de lo establecido legalmente a los automovilistas.

La normativa estatal impone distintas obligaciones a concesionarios y permisionarios que ofrecen servicios de arrastre y depósito. Entre ellas se encuentra exhibir en lugares visibles los requisitos necesarios para liberar un vehículo y las tarifas vigentes, de manera que los usuarios puedan conocer cuánto deben pagar y por qué conceptos.

Además, los establecimientos deben contar con una póliza de seguro que cubra los daños que pudieran sufrir tanto los usuarios como los vehículos que permanecen bajo su custodia, conforme a los términos previstos por la normativa.

Las denuncias documentadas muestran la preocupación de automovilistas que aseguran enfrentar cantidades muy superiores a las esperadas para recuperar sus vehículos, mientras buscan que las autoridades revisen los cobros y atiendan las quejas presentadas contra los depósitos vehiculares del Estado de México.