Tránsito en la México-Querétaro Hoy: Problemas Viales y Afectaciones este 12 de Octubre 2026

La autopista México-Querétaro es una de las principales vías de comunicación del país, ya que conecta la Zona Metropolitana del Valle de México con Querétaro y facilita el tránsito hacia otros estados del norte del territorio nacional.

Debido a su elevado flujo vehicular, con más de 84 mil vehículos diarios, esta carretera registra incidentes que pueden afectar la circulación y generar retrasos para los automovilistas.

Para que puedas planear tus traslados, en N+ te compartimos las últimas actualizaciones sobre el estado del tránsito en la autopista México-Querétaro, incluidos accidentes, cierres, obras y afectaciones viales, así como las alternativas de circulación cuando estén disponibles.

Así está el tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este lunes, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportaron afectaciones en esta vía.

6:03 horas: Se registra carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán rumbo a dirección a la CDMX.

6:55 horas: CAPUFE informa que sobre el kilómetro 56 en dirección a Querétaro se registra carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas.

9:33 horas: Por obras y trabajos de mantenimiento sobre el kilómetro 148 al 158 con rumbo a la CDMX, se han reducido carriles. De momento se registra carga vehicular.