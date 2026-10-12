Tráfico vehicular

Tránsito en la México-Querétaro Hoy: Problemas Viales y Afectaciones este 12 de Octubre 2026

Consulta las últimas actualizaciones sobre accidentes, tráfico, cierres y afectaciones viales que pueden complicar tus traslados

Tránsito en la México-Querétaro Hoy: Problemas Viales y Afectaciones este 12 de Octubre 2026Accidente en el km 133 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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La México-Querétaro enfrenta problemas viales esta mañana. Infórmate sobre las afectaciones y alternativas para planear tu ruta.

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