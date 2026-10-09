Marchan Trabajadores del IMSS por Calles de Puebla; Exigen Mejores Condiciones

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se reunieron para iniciar con una movilización por calles de la ciudad de Puebla para exigir mejores condiciones laborales.

Este viernes 9 de octubre de 2026 empezaron a arribar a las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) ubicado en la calle 4 Sur de la colonia El Carmen, para que sus exigencias fueron escuchadas.

Desde las 09:00 horas los empleados del IMSS Puebla recorrieron algunas calles del Centro Histórico y un tramo del Boulevard 5 de Mayo, recorrido que afectó la circulación vehicular, por lo que se pidió a la población tomar precauciones para evitar incidentes.

Cabe destacar que los manifestantes continúan sus protestas en el edificio del SNTSS Puebla y aseguran que no se retirarán hasta que sean atendidos por sus líderes sindicales.

Los trabajadores consideran que hicieron arreglos entre la representación sindical y el instituto atentando contra los acuerdos que se tuvieron por parte de la base trabajadora.

Otros aspectos a considerar son el incremento al 10 por ciento así como más personal e insumos y un retiro digno. solicitan un congreso extraordinario para destituir a la dirigencia nacional.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ