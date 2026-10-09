Tráfico vehicular

Marchan Trabajadores del IMSS por Calles de Puebla; Exigen Mejores Condiciones

Los manifestantes se reunieron en su sede sindical ubicada en la colonia El Carmen de la capital poblana tras finalizar la movilización

Manifestación Marcha Trabajadores IMSS Calle 4 Sur Colonia El Carmen PueblaLos empleados finalizaron su movilización en el SNTSS de Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Manifestación en Puebla: trabajadores del IMSS buscan ser escuchados por sus líderes sindicales. La protesta sigue en el edificio del SNTSS.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+