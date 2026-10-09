Tráfico vehicular

Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 9 de Octubre de 2026

Conoce las principales afectaciones e incidentes viales registrados en las carreteras del país

Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 9 de Octubre de 2026Bloqueo de la CNTE en Oaxaca 6 de Octubre. Foto: Cuartoscuro

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Este 9 de octubre, las carreteras de México enfrentan bloqueos y accidentes.

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