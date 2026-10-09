Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 9 de Octubre de 2026

Durante este viernes se registran distintos incidentes en carreteras y vialidades de México, entre ellos accidentes, bloqueos, manifestaciones y trabajos que pueden afectar la circulación.

Las autoridades mantienen reportes sobre las condiciones de tránsito en diferentes puntos del país, por lo que se recomienda a los automovilistas consultar las actualizaciones antes de iniciar un viaje y considerar posibles retrasos.

7:10 horas: Se reporta incendio de tractocamión sobre la autopista La Tinaja - Isla, km 20, dirección Isla.

7:10 horas: En la autopista México-Cuernavaca, km 63, con rumbo a la CDMX. Reducción de carriles por choque contra muro central.

8:08 horas: Sobre la autopista Córdoba-Veracruz, km 1, se reporta la reducción de carriles debido a un accidente de motocicleta.

9:51 horas: La autopista México-Querétaro sigue con condiciones lluviosas y neblina en diversos puntos de la carretera.

10:39 horas: En la Autopista Isla-Acayucan, km 185, en dirección a Acayucan, CAPUFE informa que sigue la reducción de carriles en atención a un incidente de un autobús.