Sheinbaum Aclara que Reunión con Embajador de EUA No Fue por Academia de Querétaro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró los motivos de la reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Descartó que trataran el tema de la Academia Internacional de Policía en Querétaro en la que participó la semana pasada.

En conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que se trató de un encuentro en el que también participaron miembros de la American Chamber para hablar de la Ley de Ingresos 2027.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Hay una Ley': Sheinbaum sobre Colaboración de EUA en Academia de Querétaro

"La reunión fue más bien atender las solicitudes de las empresas, explicarles la ley de ingresos, algunas solicitudes que tenían particulares; fue relacionada con el comercio y con el ambiente favorable para la inversión de las empresas en el país", señaló Sheinbaum Pardo.

Asimismo, destacó que se acordó una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el embajador estadounidense "para hablar de temas particulares", en una posible referencia a las diferencias por la academia de policía en el estado gobernado por el panista Mauricio Kuri.

"No (hubo oportunidad de dialogar), fue una reunión donde participó él con empresarios, y ya tendremos tiempo de reunirnos", precisó Sheinbaum.

Esto ocurre luego de que la semana pasada, la presidenta mexicana cuestionó la participación de Ronald Johnson en el proyecto de una academia internacional de capacitación policial en el estado de Querétaro, sin que el diplomático contara con la autorización federal necesaria.

Fue el pasado 2 de octubre que el gobernador de Querétaro invitó al embajador a la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en el estado, en donde se tiene contemplada la "colaboración" de agencias estadounidenses.

"La cooperación entre los Estados Unidos y Querétaro en materia de formación policial especializada tiene ahora una casa en nuestro estado: la Academia Internacional de Capacitación Policial", indicó Kuri a través de sus redes sociales el pasado 2 de octubre. Además agradeció al Gobierno de Estados Unidos por la colaboración que han construido y la confianza en Querétaro.

Sin embargo, luego de la postura de la presidenta, el gobernador afirmó que su administración mantendrá la coordinación con el Gobierno Federal y negó que la iniciativa de la academia internacional se encuentre al margen de las autoridades mexicanas: "Nunca haría algo en contra de mi país y siempre ha sido por la ley", sostuvo ante medios de comunicación.

TLS