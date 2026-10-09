Política

Sheinbaum Aclara que Reunión con Embajador de EUA No Fue por Academia de Querétaro

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó los motivos de su encuentro con Ronald Johnson

Presidenta Claudia SheinbaumPresidenta Claudia Sheinbaum en reunión con empresarios. Foto: Presidencia de México

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+