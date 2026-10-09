Política

Decreto para Entornos Digitales Seguros Incluye Prohibición de Contenidos Violentos

Gobierno de México presenta instrumento jurídico que busca garantizar la seguridad de niños y adolescentes en internet

Niños observan un videojuego en el celular, durante su asistencia a la Basílica de Guadalupe en julio 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoNiños observan un videojuego en el celular, durante su asistencia a la Basílica de Guadalupe en julio 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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