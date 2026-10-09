Decreto para Entornos Digitales Seguros Incluye Prohibición de Contenidos Violentos

El Gobierno de México presentó este viernes el decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, con el cual se prohibirá a plataformas en internet que permitan el acceso, exposición o recomendación de contenidos violentos a los menores de edad.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que el objetivo de este instrumento jurídico es garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para niños y adolescentes.

“Este decreto obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual (…) Tienen la obligación de bajar esos contenidos y reportar a la autoridad”, enfatizó.

La mandataria nacional comentó que es un decreto del Gobierno federal y que la Consejería Jurídica revisará si es necesaria una ley en la materia.

Aclaró que por el momento no se prevén sanciones, pero consideró que nadie puede estar en contra de que las plataformas digitales estén obligadas a eliminar cuentas donde se promueva la violencia.

Sheinbaum previó que se hable en breve con las plataformas para que a más tardar el decreto quede publicado el miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Es un decreto, es obligatorio, no es siguieren o no quieren, vamos a dialogar con ellos para ver qué requieren para cumplir con el decreto; pero es un decreto, no podemos permitir que las plataformas digitales sean espacios no seguros”, puntualizó.

Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, detalló que el decreto aplica a las plataformas digitales, a las que describió como “servicio digital en internet que permite interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias”.

Con el instrumento jurídico quedará prohibido a las plataformas permitir a niñas, niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y video que generen o promuevan discursos de odio y extremismo violento.

Así como abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso; ciberbullying; conductas ilícitas, y material sexual explicito.

Asimismo, se obligará a las plataformas digitales a garantizar desde su diseño la seguridad de niños y adolescentes; identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma violencia.

También a clasificar contenidos por edad; tener herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras; mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos; privacidad y seguridad activas de manera predeterminada.

Así como una colaboración con instancias de seguridad y de procuración de justicia: que cuenten con punto de contacto disponible las 24 horas con las autoridades investigadoras; que preserven y entreguen evidencia e información, y que alerten de manera inmediata cuando se identifiquen contenidos que atenten contra la vida.

SPB