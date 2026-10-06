Política

SRE Fija Postura sobre Participación de Embajador de EUA en Academia Policial en Querétaro

La Cancillería presentó el informe luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitara revisar el proyecto

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson, encabezó la presentaciónFoto: Especial
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