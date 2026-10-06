SRE Fija Postura sobre Participación de Embajador de EUA en Academia Policial en Querétaro

Luego de la polémica que generó la asistencia del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, ubicada en Querétaro, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un pronunciamiento oficial.

La Cancillería explicó que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto en materia de seguridad con un gobierno extranjero, debe solicitarse el visto bueno por parte del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.

"La Cancillería acompaña a los gobiernos estatales y municipales en estas gestiones", puntualizó en una nota informativa.

Asimismo, refirió que el 25 de septiembre la SRE recibió un oficio del Gobierno del Estado de Querétaro en el que informaba sobre la visita del embajador de los Estados Unidos de América, Ronald D. Johnson, prevista para el 2 de octubre, "con el propósito de abordar diversos temas de interés común”.

Sin embargo, destacó que en el documento que recibió la Cancillería, no mencionaba un tema de cooperación internacional en materia de seguridad.

"En dicho oficio se precisaba que la visita 'no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia […] '".

La SRE indicó que, en dicho evento relacionado con la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, en ese sentido corresponde presentarlo al GANSEG.

"Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario Roberto Velasco Álvarez conversó directamente con el gobernador Mauricio Kuri González y le dirigió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la Cancillería en estas gestiones, en un ánimo de coordinación institucional", refirió.

La Secretaría explicó que México y EUA mantienen una "sólida colaboración en materia de seguridad", la cual se basa en el "respeto a la soberanía y la integridad territorial".

"El respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación", estableció en su postura oficial.

Finalmente, aclaró que la colaboración entre ambas naciones se conduce a través de los canales institucionales del Gobierno de México, en coordinación de las entidades federativas.

Este posicionamiento se da después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidiera a la SRE revisar el proyecto de la Academia, y verificar que cumpla con los requisitos para este tipo de colaboración. En su conferencia matutina de este lunes, la mandataria señaló que México sí puede recibir capacitación e incluso equipo de instituciones de EUA en materia de seguridad.

Sin embargo, estos acuerdos deben realizarse a través de la SRE y con la opinión del Gabinete de Seguridad.

El 3 de octubre el Embajador de México, Ronald Johnson acudió a la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, en Querétaro. En un comunicado aseguró que su asistencia al evento fue a nombre del presidente Donald Trump.

"Esta instalación demuestra que enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia", indicó en el texto publicado en sus redes sociales.

Según datos oficiales de autoridades de Querétaro, el centro recibiría capacitación especializada de agencias estadounidenses y permitiría compartir entrenamiento, tecnología e inteligencia con instituciones mexicanas; se prevé que la obra quede lista en 2027.

EPP