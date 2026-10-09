Accidentes

Auto Cae en Zanja en Tlatelolco: Conductor Narra Cómo Fue el Accidente en Cuauhtémoc

Bomberos acudieron para retirar el vehículo y solicitaron una revisión médica para el automovilista

SocavónUn auto cayó en una zanja en Tlatelolco. Foto: N+

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Auto Cae en Zanja Gigante Abierto por Obras de Drenaje en Tlatelolco, CDMX: Esto Pasó Hoy | N+