Auto Cae en Zanja en Tlatelolco: Conductor Narra Cómo Fue el Accidente en Cuauhtémoc

Un automóvil cayó en una excavación abierta por trabajos de conexión de drenaje en la calle de Lerdo, en Tlatelolco, en la Ciudad de México. El incidente ocurrió esta mañana, cuando el conductor circulaba por la zona y no alcanzó a distinguir la zanja.

Las obras se realizan para conectar el drenaje con el Hospital General de Zona ubicado. La excavación se encontraba abierta y, según el testimonio del automovilista, no había señalamiento suficiente para advertir el peligro a quienes transitaban por la vialidad.

El conductor explicó que avanzaba detrás de otro vehículo cuando cayó en el hoyo. Tras el accidente, varias personas se acercaron para ayudarlo a salir de la unidad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio para evaluar las condiciones de la excavación y realizar las maniobras necesarias para sacar el automóvil.

El hoyo tiene aproximadamente entre uno y dos metros de profundidad; también solicitaron valoración médica del conductor para descartar posibles lesiones por la caída.

Mientras equipos de emergencias trabajaban en el sitio para quitar la unidad, la calle Lerdo fue cerrada. La presencia de bomberos y de una grúa permitió iniciar las labores para recuperar el vehículo.

FBPT