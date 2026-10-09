Accidentes

Tránsito en la México-Querétaro Hoy: Problemas Viales y Afectaciones este 9 de Octubre 2026

Las autoridades reportan lluvia y neblina en diversos puntos de la autopista

Reducción de carril en la autopista México-Querétaro, diciembre de 2024Reducción de carril en la autopista México-Querétaro, diciembre de 2024. Foto: X @GN_Carreteras

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