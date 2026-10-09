Tránsito en la México-Querétaro Hoy: Problemas Viales y Afectaciones este 9 de Octubre 2026

La importancia de la autopista México-Querétaro es que conecta al centro del territorio nacional con el norte de la Ciudad de México.

Al ser una vía de las más transitadas del país, con más de 84 mil autos diarios, también es una de las carreteras con mayor número de incidentes y problemas viales.

Por ello, para que tus traslados no se vean afectados y puedas llegar a tiempo a tus actividades, en N+ te decimos cómo está el tránsito en esta autopista.

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Así está el tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas del viernes, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportaron afectaciones en esta vía.

A las 2:27 horas, en el km 82, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tractocamiones, una camioneta y un automóvil. Alrededor de las 4:00 horas, la circulación se restableció.

A las 2:42 horas, se informó que en la autopista se registraba lluvia, por lo que recomendaron bajar la velocidad y manejar con precaución.

A las 6:51 horas, se reportó neblina y lluvia en diversos puntos de la autopista, por lo que se recomienda reducir la velocidad de manera considerable y encender siempre las luces bajas junto con los faros antiniebla.

Sin embargo, en las últimas 24 horas, hubo reducciones de carriles por mantenimiento en distintos tramos de la autopista, aunque no se reportaron accidentes de consideración.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de N+

ICM