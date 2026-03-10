Bloqueo CDMX 11 de Marzo 2026: ¿A Qué Hora Inicia Cierre en AICM Mañana y Por Qué Hay Protesta?

Se prevé circulación vehicular complicada al oriente de la Ciudad de México, específicamente para aquellas personas que tomarán un vuelo o tendrán que acudir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se ha anunciado un bloqueo y en N+ te decimos a qué hora se prevé su y el motivo de la manifestación.

¿A qué hora inicia bloqueo en Aeropuerto de CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que alrededor de las 09:00 horas, en las inmediaciones de ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se invita a la ciudadanía a anticipar su salida y utilizar como alternativas viales: la calzada Ignacio Zaragoza, el Eje 3 Oriente y la avenida Oceanía.



Noticia en desarrollo