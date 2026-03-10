Matteo Bocelli Habla en Exclusiva para N+ sobre su Primer Club de Fans y el Peso de su Apellido

El cantante italiano Matteo Bocelli se encuentra de visita en la Ciudad de México, donde ofreció su segundo concierto en el Teatro Metropolitan, un lugar que considera especialmente significativo dentro de su trayectoria.

Matteo alcanzó reconocimiento internacional en 2018, cuando interpretó el dueto “Fall On Me” junto a su padre, el tenor Andrea Bocelli, tema incluido en el álbum Sì. La canción se volvió tan popular, que fue el punto de partida de su carrera internacional.

Su conexión con México

Hoy, Matteo busca consolidarse como artista solista, y México ocupa un lugar especial en ese camino: “Yo estoy aquí en México desde hace algunos días, donde he hecho mi segundo concierto en el Teatro Metropolitan, donde me recibieron con mucho amor y afecto” contó en entrevista para N+.

Para el cantante, el público mexicano ha sido clave desde el inicio de su carrera: “México fue probablemente donde nació mi primer verdadero club de fans. Aquí me apoyan de una manera muy única. Me gusta su energía y me gusta su gente.”

Aunque el español no es su primer idioma, el artista ha mostrado una conexión particular con la música en este idioma, algo que lo llevó incluso a lanzar un álbum completamente en español titulado Enamorarse.

El apellido Bocelli

Construir una carrera con el apellido Bocelli también ha representado un reto. Sin embargo, Matteo asegura que ha aprendido a enfocarse en su propio camino: “Ser hijo de un artista tiene naturalmente su lado positivo y negativo. Cuando haces las cosas con pasión, con amor, cosas que son auténticas a ti, no piensas en compararte con alguien”.

El cantante señala que su principal referencia es él mismo y el crecimiento que ha tenido a lo largo de los años: “Si tengo que comparar a Matteo con alguien, la primera comparación es conmigo”.

Desde el inicio de su carrera, además, ha contado con un consejo constante de su padre: “Mi padre siempre me dijo: ‘No importa lo que decidas hacer en tu vida, lo importante es hacerlo con amor y respeto’”.

Los cantantes Andrea Bocelli y Matteo Bocelli durante una actuación en la villa papal en Castel Gandolfo, Italia. Foto: Reuters

Sus próximos pasos

La agenda del joven de 28 años está llena de entrevistas, vuelos y conciertos en distintos países. En cuestión de días, Matteo Bocelli recorrió Chile, Argentina y México como parte de su gira.

Al terminar la entrevista, el artista aún tenía varios compromisos antes de dirigirse al aeropuerto para volar a Estados Unidos. Aun así, asegura que espera volver pronto a la capital mexicana: “Yo lo que espero es poder volver muy pronto aquí, en ese país que me ha dado mucho y me está dando mucho”.

