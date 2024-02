AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 08 de Diciembre de 2022

La destitución del presidente de Perú, la Reforma Electoral, los casos de meningitis en Durango, la preservación arqueológica en las obras del Tren Maya y la inflación, fueron de los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera de hoy, 08 de diciembre de 2022.

Este jueves también se presentó el reporte “Cero Impunidad” y el INAH reportó los hallazgos arqueológicos en las obras del Tren Maya, como cerámica, osamentas, cenotes y vasijas. A continuación, te presentamos detalles de lo más sobresaliente:

La mañanera en breves

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en noviembre, la inflación se ubicó en 7.80% anual, menor al 8.41% reportado en octubre; “poquito pero bajó, es poquito porque es bendito”, expresó. AMLO celebró que se esté investigado la presunta “estafa siniestra” durante el gobierno de Omar Fayad en Hidalgo; “celebramos que se esté llevando a cabo esta investigación, corresponde a las autoridades de Hidalgo y están actuando de acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades”. López Obrador informó que el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, envió una iniciativa para la revocación de mandato en la entidad. “Que se le pregunte a la gente ‘¿quieres que continúe el gobernador o que renuncie?’ Porque nos eligen por seis años, pero el pueblo tiene derecho de cambiar la forma de su gobierno”, señaló. En Quintana Roo, la Secretaría de Marina aseguró 194,000 litros de diésel, tres motobombas, una pistola despachadora y dos celulares. Era equipo y material para el huachicol, informó el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja. El INAH informó que se han recuperado más de 45 terabytes de información del mundo maya en las obras del Tren Maya; el director Diego Prieto mostró la foto de una escultura de piedra caliza con figura humana, encontrada en Yucatán. El presidente mostró nuevamente la encuesta sobre la aceptación de mandatarios; dijo que ya está a sólo cuatro puntos del primer ministro de India, Narendra Modi (77).

Pedro Castillo buscó pedir asilo en la embajada de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, y dijo que el peruano siempre estuvo acosado y lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo.

El mandatario reveló que ayer, Castillo se comunicó a México para avisar que iría a la embajada de mexicana para pedir asilo, pero no pudo llegar a la sede diplomática.

“Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono […] busqué a Marcelo Ebrard para que se comunicara con el embajador, que le abrieron la puerta de la Embajada, en apego a nuestra tradición de asilo, pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también ciudadanos, rodearon la embajada y creo que ya ni pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, narró López Obrador.

Reforma Electoral en el Senado

AMLO dijo que, si no se aprueba la reforma a las leyes electorales, “cada quien va a asumir su responsabilidad”, y señaló que envió la propuesta porque no quiere pasar a la historia “como cómplice de prácticas y de actitudes antidemocráticas”.

“Cada quien tiene que actuar en función de principios, de ideales, no es la negociación, los principios no se negocian, la dignidad no se negocia”. E informó que mañana estará presente en la conferencia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para aclarar qué fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados.

Reporte “Cero Impunidad”

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que del 01 al 07 de diciembre de 2022 se registró la detención de 7,614 personas, de las cuales 6,981 fueron presentadas ante el Ministerio Público.

Entre los casos más relevantes, el funcionario reportó la detención e imputación de Verónica “N” y Gonzalo “N”, presuntos feminicidas de Rosa Isela Castro, la joven que estaba embarazada y a quien le robaron su bebé, que ya fue rescatada sana y salva.

También dio a conocer el fallo condenatorio contra cuatro personas, entre ellas una exalcaldesa de Oaxaca, por el delito de desaparición forzada en agravio de Claudia Uruchurtu, quien permanece desaparecida.

Prófugos de la justicia por casos de meningitis

Mejía Berdeja confirmó que se obtuvo orden de aprehensión en contra de siete personas por los delitos de homicidio y lesiones agravados, tras los casos de meningitis registrados en Durango, que han derivado en el fallecimiento de 23 personas.

Te recomendamos: Viudos de la Meningitis Comparten Dolor por su Pérdida

El funcionario explicó que Guillermo “N”, Sandra “N”, David “N”, Ilse “N”, José “N”, Dora “N” y Luis “N” se encuentran prófugos de la justicia. Se han realizado cateos en 13 domicilios para su búsqueda, sin resultados positivos.

Berdeja añadió que se trata de dueños y administradores de cuatro hospitales privados de Durango, donde se han registrados los casos provocados por un hongo, con el antecedente común de procedimiento anestésico de bloqueo espinal, en su mayoría partos o cesáreas.

Preservación arqueológica en obras del Tren Maya

Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), presentó las acciones realizadas para el salvamento arqueológico en las obras del Tren Maya. Al 06 de diciembre, dijo, se han registrado y preservado 31,306 bienes inmuebles (cimiento, albarradas, basamentos, etc.).

Detalló que se han registrado 1,541 bienes muebles (metates y cerámica), 463 osamentas, 1,040 cuevas y cenotes, 708,428 fragmentos de cerámica y 576 vasijas en proceso de análisis. Para realizar todos los trabajos en la zona, hay desplegados más de 950 especialistas: arqueólogos, etnólogos, biólogos, topógrafos, restauradores y muchos más.

Prieto señaló que hasta el momento cuentan con más de 45 terabytes de información recuperada, y consideró que ésta va a nutrir el conocimiento que se tiene del mundo maya, por lo menos durante las próximas dos décadas.

Imagen de una escultura humana de 1.68 centímetros encontrada en obras del Tren Maya. Foto: INAH

Con información de N+.

SPB