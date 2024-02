En Durango, el dolor de las familias que han perdido a un ser querido por la meningitis aséptica es terrible y en particular el de los hombres que perdieron a sus parejas y se quedaron con sus hijos en circunstacias que, por la tragedia, no les permiten estar en las mejores circunstancias emocionales para criarlos.

Omar Delgado, viudo en Guanaceví, Durango, compartió cómo vive este momento:

Hace 34 días, Omar Delgado perdió a su esposa, Adriana Quiñones, de 34 años, quien se infectó de meningitis cuando le practicaron una cesárea, en el Hospital del Parque, en la ciudad de Durango.

Adriana programó que su hija naciera el 5 de septiembre, misma fecha del cumpleaños de su marido. La pequeña Xadanna se sumó a la familia Delgado Quiñones, integrada por Diego de 17 años y Andrés de 12.

Viven en el municipio de Guanaceví, en los límites con Chihuahua y a más de 300 kilómetros de la ciudad de Durango. Adriana atendía el restaurante que ahora buscan sacar adelante Omar y Diego, el hijo mayor, que dejó de ir a la escuela.

A mi bebé, ahorita, una hermana me está ayudando a cuidarla. Mis hijos ahí están, mírelos ahorita; también ellos, no hallan qué hacer. El día que mi esposa falleció me hablaron del gobierno del estado, que no me preocupara por nada yo. Lo único que me apoyaron fue con eso, con 12 mil pesos, el 20% de lo que nos costaron todos los gastos funerarios