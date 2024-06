AMLO Prevé Ataques a su Gestión cuando Deje la Presidencia de México: 'Estoy Acostumbrado'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló hoy 26 de junio de 2024 en torno a los posibles pendientes que dejará para el siguiente sexenio, encabezado por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y consideró que seguirán los ataques a su gestión.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, a López Obrador le solicitaron un balance de su administración y cuáles son sus previsiones una vez deje la Presidencia de México.

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado si prevé que sigan los ataques a su gestión cuando termine su gestión al frente de la Presidencia de la República y de manera contundente respondió "sí".

El mandatario federal reconoció que "caló profundo" la campaña un peligro para México que se difundió en 2006. "Había gente que ni me conocía y me veía con malos ojos porque fue una guerra sucia en mi contra".

López Obrador recordó que una vez termine su gestión se irá a Palenque, Chiapas, para vivir su retiro, donde se dedicará a la investigación para publicar un libro; sin embargo, aclaró que el lugar donde vivirá no se trata de un rancho sino de una quinta.

Es importante que se sepa que no tengo rancho, tengo una quinta, una hectárea y media, 15 mil metros cuadrados que heredé de mis padres, entonces, el perímetro son 450 metros, y tengo un sendero a la orilla, con un puentecito de madera que hice y camino 12 vueltas, cinco kilómetros.

López Obrador insistió en que no recibirá a nadie y retomó el llamado a la población para que no lo busque.

En torno a las dificultades que puede enfrentar la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador dijo que no le será más difícil gobernar México. "Ella va a aprovechar que ya se sentaron las bases para la transformación, por ejemplo, ya está muy claro que hay que pagar impuestos y no se deben condonar, eso es irreversible".

Ya está muy claro que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que no se debe permitir la corrupción, que el gobierno representa a todos y no puede ser un comité al servicio de una minoría.