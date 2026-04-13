Apoyo Bienestar de $6,450: ¿Cuáles son los Requisitos y Quiénes Pueden Solicitarlo en 2026?

Entre los distintos apoyos que otorga el gobierno federal, hay uno que busca apoyar a grupos no enfocados en vulnerabilidad por edad, sino por su contexto geográfico y social. Este apoyo bienestar entrega $6,450 pesos y aquí te decimos quiénes pueden conseguirlo y cuáles son los requisitos.

En las últimas semanas, el gobierno federal ha realizado distintos movimientos en torno a los programas sociales, como es el registro de la Credencial Universal de Salud y la dispersión de apoyos para media superior.

Video: ¿Cúando Inician los Pagos de Bienestar Sembrando Vida en Sonora?

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo bienestar?

El apoyo bienestar de $6450 pesos tiene como objetivo lograr que las y los campesinos puedan cubrir sus necesidades alimenticias básicas con la producción que obtengan de su tierra. Suma una cobertura de 1 millón 139 mil 372.5 hectáreas en 24 entidades del país:

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Colima

Durango

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

El programa, además del apoyo económico, otorga apoyos en especie a personas mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal.

¿Cuáles son los requisitos del programa de Bienestar?

El apoyo Bienestar de $6,450 pesos, llamado Sembrando Vida, tiene como objetivo primordial incentivar a las y los trabajadores del campo a establecer sistemas productivos agroforestales, los cuales combinan la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, o bien, emplean la milpa intercalada entre árboles frutales.

Los requisitos para formar parte de los beneficiarios son:

Ser habitante de algún municipio o localidad rural con rezago social.

Ser mayor de edad.

Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal y acreditarlas por medio de un certificado parcelario, certificado de derechos agrarios, escritura pública, sentencia o resolución del Tribunal Agrario, acta de la asamblea ejidal que corresponda, acta de la asamblea de bienes comunales o cualquier otro documento o título donde conste plenamente la propiedad o posesión de la tierra.

Si la persona no tiene disponibles las hectáreas, ya sea porque no cuenta con tierras o porque no completa dicha superficie, puede exhibir un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con una vigencia mínima de cuatro años. Si se trate de propiedad ejidal o comunal de uso común, la celebración de los contratos de aparcería deberá ser autorizada por la asamblea ejidal. Además, se debe demostrar que entre el domicilio de la persona y la unidad de producción no existe una distancia mayor de 20 kilómetros.

Aceptar el cumplimento de todas las disposiciones legales aplicables.

Para registrarte en Sembrando Vida, debes estar pendiente a las convocatorias en tu comunidad, pues cuando se implementa en un nuevo territorio, se invita a las y los habitantes de la zona por medio de asambleas ejidales o comunales, en las cuales se exponen las características del programa y los requisitos para participar.

Una vez que se tiene el prerregistro, se realiza un proceso de validación, mediante una visita física de las y los técnicos. Posteriormente, se notifica la admisión al programa.

Video: Sheinbaum Lleva Programa Sembrando Vida a Cumbre del G20

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