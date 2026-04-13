Apoyo Bienestar de $6,450: ¿Cuáles son los Requisitos y Quiénes Pueden Solicitarlo en 2026?
Daniel Zainos N+
Este apoyo bienestar suma una cobertura en 24 estados del país; entrega $6,450 pesos mensuales, además de apoyo en especie
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Entre los distintos apoyos que otorga el gobierno federal, hay uno que busca apoyar a grupos no enfocados en vulnerabilidad por edad, sino por su contexto geográfico y social. Este apoyo bienestar entrega $6,450 pesos y aquí te decimos quiénes pueden conseguirlo y cuáles son los requisitos.
En las últimas semanas, el gobierno federal ha realizado distintos movimientos en torno a los programas sociales, como es el registro de la Credencial Universal de Salud y la dispersión de apoyos para media superior.
¿Quiénes pueden solicitar el apoyo bienestar?
El apoyo bienestar de $6450 pesos tiene como objetivo lograr que las y los campesinos puedan cubrir sus necesidades alimenticias básicas con la producción que obtengan de su tierra. Suma una cobertura de 1 millón 139 mil 372.5 hectáreas en 24 entidades del país:
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
El programa, además del apoyo económico, otorga apoyos en especie a personas mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal.
¿Cuáles son los requisitos del programa de Bienestar?
El apoyo Bienestar de $6,450 pesos, llamado Sembrando Vida, tiene como objetivo primordial incentivar a las y los trabajadores del campo a establecer sistemas productivos agroforestales, los cuales combinan la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, o bien, emplean la milpa intercalada entre árboles frutales.
Los requisitos para formar parte de los beneficiarios son:
- Ser habitante de algún municipio o localidad rural con rezago social.
- Ser mayor de edad.
- Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal y acreditarlas por medio de un certificado parcelario, certificado de derechos agrarios, escritura pública, sentencia o resolución del Tribunal Agrario, acta de la asamblea ejidal que corresponda, acta de la asamblea de bienes comunales o cualquier otro documento o título donde conste plenamente la propiedad o posesión de la tierra.
- Si la persona no tiene disponibles las hectáreas, ya sea porque no cuenta con tierras o porque no completa dicha superficie, puede exhibir un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con una vigencia mínima de cuatro años. Si se trate de propiedad ejidal o comunal de uso común, la celebración de los contratos de aparcería deberá ser autorizada por la asamblea ejidal. Además, se debe demostrar que entre el domicilio de la persona y la unidad de producción no existe una distancia mayor de 20 kilómetros.
- Aceptar el cumplimento de todas las disposiciones legales aplicables.
Para registrarte en Sembrando Vida, debes estar pendiente a las convocatorias en tu comunidad, pues cuando se implementa en un nuevo territorio, se invita a las y los habitantes de la zona por medio de asambleas ejidales o comunales, en las cuales se exponen las características del programa y los requisitos para participar.
Una vez que se tiene el prerregistro, se realiza un proceso de validación, mediante una visita física de las y los técnicos. Posteriormente, se notifica la admisión al programa.
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