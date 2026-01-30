Usuarios de Santander y Scotiabank Reportan Caída de Servicio en Plena Quincena Hoy 30 de Enero
N+
Los usuarios en México mencionan en redes sociales la caída masiva en dichas aplicaciones bancarias
COMPARTE:
Este viernes 30 de enero de 2026, de quincena y puente, los usuarios de Santander y Scotiabank han tenido problemas al reportar la caída del servicio.
Video relacionado: Bancos Permanecerán Cerrados en Ciudad Juárez Este 1 de Enero del 2026
January 30, 2026
Santander a través de un aviso en sus redes sociales admitió la falla con el siguiente mensaje:
Estamos presentando una intermitencia en nuestra app Santander. Nuestro equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados
Los usuarios en México mencionan en redes sociales la caída masiva en dichas aplicaciones bancarias.
Indicaban que las principales fallas ocurren para iniciar sesión, acceder a cuentas y efectuar operaciones. Esto ha ocasionado miles de reportes en la plataforma Downdetector.
Algunos de los comentarios son de impaciencia e inconformidad como el siguiente:
¿Cuánto tiempo tardan? Llevo toda la mañana y lo que va de la tarde intentando entrar
Fallas en Scotiabank en México
January 30, 2026
El panorama es similar en en Scotiabank, a través de sus redes sociales se confirmó intermitencias en el servicio móvil.
Puedes seguir haciendo tus operaciones en ScotiaWeb, sucursales, cajeros automáticos de la red y alianzas, así como corresponsales bancarios. Te notificaremos por este medio en cuanto funcione correctamente
Usuarios reclamaron las fallas y reportaban qué problemas tenían:
Scotiabweb también falla, le está diciendo a todo el mundo que su contraseña es incorrecta. ¿Ya se fue de puente el de sistemas?
¿A qué hora iniciaron afectaciones en apps de Santander y Scotiabank?
Las afectaciones en apps de Santander y Scotiabank se incrementaron luego de las 09:00 horas, con un aumento en el mediodía, cuando los reportes fueron masivos.
¿Cuánto tiempo tardarán Santander y Scotiabank para restablecer su servicio?
Por ahora, ambas instituciones financieras no han proporcionado detalles oficiales del origen de las fallas y el tiempo estimado que tardarán para restablecer el servicio.
Historias recomendadas:
- ¿Cuándo Ver la Luna de Nieve 2026 y a Qué Debe su Nombre?
- ¿Planeas Viajar a Reino Unido? Tendrás Que Cumplir con Un Nuevo Requisito
- Batman al Ataque: Exige a Autoridades No Cooperar con ICE Durante Super Bowl en California.
Con información de N+
HVI