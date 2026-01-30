Este viernes 30 de enero de 2026, de quincena y puente, los usuarios de Santander y Scotiabank han tenido problemas al reportar la caída del servicio.

Santander a través de un aviso en sus redes sociales admitió la falla con el siguiente mensaje:

Estamos presentando una intermitencia en nuestra app Santander. Nuestro equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados

Los usuarios en México mencionan en redes sociales la caída masiva en dichas aplicaciones bancarias.

Así es la falla que aparece a usuarios de app de Santander en México, 30 de enero de 2026. Foto: N+

Indicaban que las principales fallas ocurren para iniciar sesión, acceder a cuentas y efectuar operaciones. Esto ha ocasionado miles de reportes en la plataforma Downdetector.

Algunos de los comentarios son de impaciencia e inconformidad como el siguiente:

¿Cuánto tiempo tardan? Llevo toda la mañana y lo que va de la tarde intentando entrar

Fallas en Scotiabank en México

El panorama es similar en en Scotiabank, a través de sus redes sociales se confirmó intermitencias en el servicio móvil.

Puedes seguir haciendo tus operaciones en ScotiaWeb, sucursales, cajeros automáticos de la red y alianzas, así como corresponsales bancarios. Te notificaremos por este medio en cuanto funcione correctamente

Usuarios reclamaron las fallas y reportaban qué problemas tenían:

Scotiabweb también falla, le está diciendo a todo el mundo que su contraseña es incorrecta. ¿Ya se fue de puente el de sistemas?

¿A qué hora iniciaron afectaciones en apps de Santander y Scotiabank?

Las afectaciones en apps de Santander y Scotiabank se incrementaron luego de las 09:00 horas, con un aumento en el mediodía, cuando los reportes fueron masivos.

¿Cuánto tiempo tardarán Santander y Scotiabank para restablecer su servicio?

Por ahora, ambas instituciones financieras no han proporcionado detalles oficiales del origen de las fallas y el tiempo estimado que tardarán para restablecer el servicio.

