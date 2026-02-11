A pesar de que las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en los delitos contra el transporte, el tránsito por diversas carreteras del país sigue representando peligro, en N+ te decimos cuáles son las más inseguras.

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el robo a transporte disminuyó un 28.8% entre enero y octubre de 2025 en comparación con el año anterior.

Sin embargo, organismos del sector advierten que la peligrosidad en las autopistas inseguras de México persiste, con altos índices de violencia y el uso de tecnología avanzada por parte de la delincuencia.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS), el riesgo se concentra en corredores estratégicos donde se estima que entre el 80% y 82% de los atracos se cometen con violencia.

Las carreteras más peligrosas de México

El análisis de las incidencias delictivas de 2025 permite identificar las rutas donde el autotransporte de carga es más vulnerable:

México-Querétaro: encabeza la lista con el 22% de los casos registrados a nivel nacional.

Córdoba-Puebla: se mantiene como una de las vías críticas con el 19% de los siniestros.

Tramos en San Luis Potosí: concentran el 16% de los robos reportados.

Además de estas rutas específicas, la mayor parte de los incidentes se concentran en tres estados clave que suman gran parte de la siniestralidad nacional: Estado de México (23%), Puebla (22%) y Guanajuato (10%).

Este es el modus operandi

La delincuencia ha sofisticado sus métodos para interceptar mercancías en las carreteras mexicanas. Un dato alarmante es que en el 71% de los robos se utilizaron dispositivos tipo “jammer” para inhibir las señales de rastreo satelital y bloquear los sistemas GPS de las unidades.

Vehículos más afectados: los tractocamiones representan el 53% de los delitos, seguidos por camiones rígidos con 17% y camionetas pick-up con el 15%.

Los productos con mayor demanda en el mercado ilícito son abarrotes (37%), alimentos (15%), combustibles (12%), y electrónicos. La mayor incidencia ocurre durante la noche y madrugada, específicamente entre las 19:00 y las 00:00 horas, y de las 4:00 a las 6:00 de la mañana.

Los especialistas del sector estiman que el impacto económico de estos delitos en las autopistas insegura supera los 7,000 millones de pesos*, lo que afecta no solo la seguridad de los operadores, sino también la continuidad operativa de las empresas en México.



