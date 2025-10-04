Beca Benito Juárez 2025: Paso a Paso Cómo registrarte Hoy, Sábado 10 de octubre y obtener 1,900

El registro de la Beca Benito Juárez de Media Superior continúa este 4 de octubre así que si te interesa pedir el apoyo de 1,900 pesos, te explicamos paso a paso cómo solicitarlo.

Si quieres pedir la Beca Benito para alumnos de bachilleratos públicos en México, lo primero que debes hacer es consultar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela para verificar que sea parte del programa que otorga 1,900 pesos.

Así, si tu plantel es de atención prioritaria, podrás hacer el registro de la Beca Benito Juárez 2025, el cual es posible realizar por internet desde donde estés.

¿Dónde me registro para recibir la Beca Benito Juárez en octubre de 2025?

La inscripción al apoyo Bienestar, que otorga 1,900 pesos en cada uno de los cinco bimestres del ciclo escolar, se hará en la página oficial de las Becas Benito Juárez Media Superior en este esta página web: www.becabenitojuarez.gob.mx.

Las inscripciones para estudiantes de bachilleratos y preparatorias públicas no es presencial en las escuelas, es decir, los interesados deben hacer su solicitud en el sitio web, pues es la única opción.

¿Cómo hago mi registro para recibir la Beca Benito Juárez en octubre de 2025?

Para la inscripción a la beca de media superior, los estudiantes deben iniciar sesión con su cuenta Llave MX o crear una cuenta, y después registrarse. Así es el proceso para hacer la solicitud paso a paso:

Si no la tienes, crea tu cuenta Llave MX para después registrar los siguientes datos de estudiante en la página de registro de la Beca Benito Juárez

Coloca tu cuenta Llave MX

Ingresa tu CURP

Pon número de celular y correo electrónico

Escribe la Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Sube tu Comprobante de estudios

Pon tu comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Registra los datos de tu madre, padre o tutor

Ingresa CURP del tutor que te acompañará a la entrega de tarjeta

Escribe su número de celular

Sube la identificación oficial de tu tutor

Las inscripciones de la Beca Benito Juárez del nivel medio superior (preparatorias y bachilleratos públicos) estarán abiertas del 1 al 15 de octubre de 2025.

